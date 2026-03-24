Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 25 Mart Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün masa başında fazla vakit geçirmen gerekecek mi? Ya da omurganı zorlayacak bir pozisyonda iş mi yapıyorsun? Uzun süre araba kullanmak, yük taşımak ya da bedensel anlamda yüksek efor harcamak gibi... İşte tüm bunlar sırtının üst kısmında bir sertlik hissi oluşturabilir. Omurganın Güneş ve Satürn'ün kavuşumunun etkisi ile hassaslaştığı bu dönemde dikkatli olmalısın!

Şimdi daha dik durmalı, küçük hareketlerle sırtını güçlendirmelisin. Biraz esneme hareketleri yapmayı dene ya da belki de günün sonunda bir yürüyüşe çık. Derler ya çivi çiviyi söker! Bu yüzden bedenini dinlendirmeden önce biraz daha yor ama doğru hareketle sağlığını destekle. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…