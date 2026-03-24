Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 25 Mart Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 25 Mart Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

astroirem Astroloji Editörü

Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 25 Mart Çarşamba gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 25 Mart Çarşamba gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 25 Mart Çarşamba gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün masa başında fazla vakit geçirmen gerekecek mi? Ya da omurganı zorlayacak bir pozisyonda iş mi yapıyorsun? Uzun süre araba kullanmak, yük taşımak ya da bedensel anlamda yüksek efor harcamak gibi... İşte tüm bunlar sırtının üst kısmında bir sertlik hissi oluşturabilir. Omurganın Güneş ve Satürn'ün kavuşumunun etkisi ile hassaslaştığı bu dönemde dikkatli olmalısın! 

Şimdi daha dik durmalı, küçük hareketlerle sırtını güçlendirmelisin. Biraz esneme hareketleri yapmayı dene ya da belki de günün sonunda bir yürüyüşe çık. Derler ya çivi çiviyi söker! Bu yüzden bedenini dinlendirmeden önce biraz daha yor ama doğru hareketle sağlığını destekle. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugünlerde belki de biraz fazla stresli ve yoğun hissediyorsun, değil mi? Özellikle bugün, göğüs kafesinde bir sıkışma hissi belirebilir. Bu durum, özellikle stresli ve yoğun anlarında nefes alışverişini etkileyebilir, nefesinin daralmasına neden olabilir. Ama endişelenme, çünkü bu durumun üstesinden gelmek için birkaç basit çözümümüz var.

Öncelikle, derin nefes egzersizleri yapmayı dene. Bu, hem stresini azaltmaya yardımcı olacak hem de nefes alışverişini düzene sokacaktır. Birkaç dakikanı ayırıp gözlerini kapat ve derin nefesler al. Bu, sadece bedenini değil, aynı zamanda zihnini de rahatlatacaktır. Bir diğer önemli nokta da temiz hava almak. Kapalı ortamlarda uzun süre kalmak, özellikle de stresli olduğunda, bu sıkışma hissini daha da artırabilir. Hadi bir mola ver! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün belki de biraz daha fazla ağırlık hissedebilirsin omuzlarında. Hayatın getirdiği yükler, belki de bugün biraz daha fazla kendini hissettirecek. Bu yüklerin sadece duygusal olmadığını, fiziksel olarak da kendini gösterdiğini unutma.

Belki de çantanın ağırlığı, belki de taşıdığın bir yük seni rahatsız edebilir. Bu durumda, özellikle bugün çantanı taşırken ya da ağır bir yükü kaldırırken biraz daha dikkatli olmanı öneririz. Yani, bugün kendini hafifletmeye odaklanmalısın. Hem fiziksel, hem de ruhsal yüklerinden bir nebze olsun kurtulmak için kendine biraz zaman ayırman şart. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün biraz boyun ve ense sertliği yaşayabilirsin. Genellikle bu durumlar yanlış duruşlarla tetikleniyor. Hani o saatlerce bilgisayar başında kambur bir şekilde oturduğumuz anlar var ya, işte onlar bu tür rahatsızlıklara sebep olabiliyor.

Biraz daha dik oturmayı denemelisin belki, veya uzun süre aynı pozisyonda kalmamaya özen göstermelisin. Ara ara kalkıp tur atmayı bile unutmamalı, bedenin de seninle aynı hızda çalıştığını hatırlamalı ve ona biraz nefes almak için zaman tanımalısın. Eğer bu tür bir rahatsızlık hissedersen, sıcak ya da soğuk uygulamalar oldukça rahatlatıcı olabilir. Tabii doğru uygulama için hekim önerisi şarttır! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün belki de farkında olmadan çene kaslarını sıkıp bıraktığın, hatta belki de çenenin kilitlendiği anlar yaşayabilirsin. Hem de daha fazla! Biliyoruz, stresli anlarla başa çıkmak zor olabilir ve bazen bu stres, fark etmeden çene kaslarını sıkma şeklinde kendini gösterir. Ancak bugün, bu durumun farkında olmak ve stresini bastırmak yerine onu kabul etmek önemli.

Ayrıca, sert gıdalar tüketirken ekstra dikkatli olman gerekebilir. Çünkü çene kaslarını zorlayan bu tür yiyecekler, bugün senin için biraz daha zorlayıcı olabilir. Bu nedenle, bugün belki biraz daha yumuşak gıdalar tercih etmek iyi bir fikir olabilir. Ve unutma, gevşeme çalışmaları bugün senin için bir kurtarıcı olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün biraz daha hassas hissedebilirsin. Bağışıklık sisteminde bir düşüş yaşanabilir ve bu durum, hızlı bir şekilde üşüme ya da genel bir halsizlik hissi olarak kendini gösterebilir. Bu nedenle, kendini sıcak tutmak ve soğuk hava koşullarından korumak bugün için oldukça önemli.

Bedeninin enerji toplamak ve kendini yenilemek istediğini unutma. Bu yüzden, bugünü dinlenmeye ayırmak ve kendini biraz şımartmak harika bir fikir olabilir. Kendini zorlamamalı ve bedeninin ihtiyaçlarını dinlemelisin. Unutma ki sağlık her zaman birinci önceliğimiz olmalı. Bugün, kendinize biraz daha fazla özen gösterme ve enerji toplama günü olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün gökyüzü sana biraz dikkatli olman gerektiğini fısıldıyor. Özellikle ayak bileklerinde hassasiyet hissedebilirsin. Bu nedenle, ani yön değiştiren hareketlerden kaçınmanı öneriyoruz. Belki biraz daha yavaş ve kontrollü hareket etmek sana iyi gelebilir.

Denge gerektiren aktivitelerde de biraz daha dikkatli olmanı tavsiye ediyoruz. Yoga dersi, dans pratiği ya da belki bir paten turu... Hangi aktivite olursa olsun, bugün biraz daha fazla dikkat etmen gerekiyor. Unutma, küçük bir zorlanma bile büyüyebilir ve seni bir süreliğine yavaşlatabilir.

Kısacası, bugün biraz daha kontrollü ilerlemen gereken bir gün. Ama hey, bu da demek oluyor ki bugün kendine biraz daha fazla zaman ayırabilirsin. Belki bir kitap okuyabilir, belki de bir film izleyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, son zamanlarda yoğun iş temposu, stres veya hayatın genel koşuşturmacası içinde kendine yeterince zaman ayırıyor musun? Peki, bugün kendine biraz daha fazla özen göstermeye ne dersin?

Kalsiyum açısından zengin bir beslenme programı, kemik sağlığını korumak için son derece önemlidir. Bu aralar yeşil yapraklı sebzeler, fındık ve tohumlar gibi kalsiyum açısından zengin besinleri tüketmeye özen göster. Ayrıca, D vitamini de kemik sağlığı için önemlidir ve Güneş ışığı bu vitaminin en önemli kaynaklarından biridir. Bedenindeki stresi ve yorgunluğu atmak için vitamin ve mineral desteği alman da gerekebilir. Ama önce bir hekime başvursan iyi edersin! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün bacak arkası kaslarında biraz gerginlik hissetmeye hazır ol. Hızlı ve ani hareketler, sanki bir maraton koşmuşsun gibi seni yorabilir. Bu yüzden, ısınmadan spor yapmayı veya hızlı hareket etmeyi düşünüyorsan, bir kez daha düşünmelisin.

Gün içinde birkaç dakikanı ayırıp esneme hareketleri yapmak, bu gerginliği azaltmana yardımcı olabilir. Unutma, bedenin bir makine gibi ve onu düzgün bir şekilde çalıştırmak için bazen biraz hazırlık yapman gerekiyor. Dolayısıyla bugün biraz daha yavaş hareket etmeyi ve bedenini dinlemeyi düşün. Sonuçta, sağlıklı bir beden, sağlıklı bir zihin demektir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün sağlık ve wellness üzerine konuşacağız. Görünüşe göre, yıldızlar bugün senin için biraz zorlu bir gün olabileceğini işaret ediyor. Kaslarında bir miktar sertlik ve direnç hissi olabilir. Belki de son zamanlarda spor salonunda daha fazla zaman geçiriyorsun veya yeni bir egzersiz rutini deniyorsun.

Özellikle spor sonrası toparlanma sürende bir uzama hissedebilirsin. Normalde birkaç saat içinde geçen ağrılar, bu sefer biraz daha uzun sürebilir. Ancak endişelenme, bu durum geçici olacaktır. Tabii bu süreçte vücudunu fazla zorlamamak önemli. Dinlenmeye zaman ayırman, belki biraz yoga yapman veya bir masaj randevusu alman harika olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün sağlığını zorlayacak bir durumla karşı karşıya olabilirsin. Özellikle alt sırt ve bel bölgende bir gerginlik, bir zorlanma hissi oluşabilir. Bu nedenle, bugün ani hareketlerden kaçınmanı öneriyoruz. Özellikle eğilirken ya da kalkarken daha dikkatli olmalısın. Belki de biraz hafif esneme hareketleri yaparak bu gerginliği azaltabilirsin. 

Güneş ve Satürn'ün kavuşumunda daha yavaş hareket etmek, bolca dinlenmek ve kendine zaman ayırmak var reçetende. Şöyle ayaklarını uzatıp biraz sessizliği dinlemek bir harika olmaz mı? Hadi neye ihtiyacın olduğunu düşün... Belki biraz müzik, sıcak bir kahve ve hoş kokular eşliğinde meditasyon da gevşemeni sağlayabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün mide hassasiyetin artabilir. Görünüşe göre, aç kalmak ya da düzensiz beslenmek senin için bugün, her zamankinden zor olabilir. Bu durum, sindirim sisteminin hassas dengesini bozabilir ve rahatsızlık hissi yaratabilir.

Özellikle baharatlı ve ağır gıdaların, midenin asidik dengesini bozabileceğini unutma. Zira bu tür yiyecekler, mide asidinin artmasına neden olabilir. Belki de bunun yerine, daha dengeli ve hafif bir diyeti tercih etmelisin. Taze meyve ve sebzeler, tam tahıllar ve yağsız proteinler, mide asidini dengede tutabilir ve sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağlar. Yemeklerini yavaş yavaş ve iyice çiğneyerek yemek de son derece önemli unutma! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

