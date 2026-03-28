Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 29 Mart Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün aşk hayatında biraz daha mantığının sesine kulak verme eğiliminde olacaksın. Duygusal dürtülerinin yerini daha rasyonel düşünceler alıyor. Bekar bir Koç burcuysan ve kalbinde birine karşı yeni filizlenen duygular varsa, bu duyguların derinliğini ve gerçekliğini sorgulama ihtiyacı hissedebilirsin. Acaba bu hisler kalıcı mı, yoksa sadece anlık bir heyecanın ürünü mü?

Ama bir bir ilişkin varsa, ani bir tepkinin yarattığı bir kırgınlığı onarmak için çaba harcaman gerekebilir. Belki de sevdiğin kişiye haksızlık yaptığını düşünüyorsun ve bu durumu düzeltmek için bir adım atman gerektiğini de biliyorsun. Unutma ki her problemi çözmenin bir yolu vardır ve belki de bu çözüm, sadece biraz düşünmek ve durumu objektif bir şekilde değerlendirmekten geçer. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…