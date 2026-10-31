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Kasım 2026, Aylık Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2026 - 18:30
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Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Boğa ve yükselen Boğa burçlarının Kasım ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Kasım ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Kasım'da bedenin boğaz, boyun ve ilişki stresinin yansıdığı bel çevresinden mesaj verebilir. Yedinci evindeki geri hareketli Merkür ayın başında uykuda dalgınlık yaratabilir; ay ortasından itibaren ileri harekete dönünce düzen toparlanıyor. Akrep Yeniayı böbrek ve sıvı dengesini önemsemen için bir hatırlatma. Altıncı evinde ileri hareketine dönen Venüs günlük rutinde beslenme alışkanlığını yeniden kurmana yardım ediyor. Dördüncü evi üzerinde Mars ve Jüpiter iştahı kabartabilir, tabağını küçük tut. On ikinci evde konuşlanan Satürn ve Neptün yorgunluk ve içe çekilme duygusu verebilir. Ay sonunda Güneş Yay'a geçerken bağırsak ve alt karın bölgesinde hassasiyet hissedebilirsin. Her gün kısa bir yürüyüş yap. Gün içinde sesini fazla yorma ve akşamları omuzlarını sıcak bir duşla gevşet. Bol su içmek de iyi gelir.

Gelecek ay görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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