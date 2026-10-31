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Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Boğa ve yükselen Boğa burçlarının Kasım ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Kasım ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?
İşte, Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!
Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları
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