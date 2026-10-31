Kasım'da bedenin boğaz, boyun ve ilişki stresinin yansıdığı bel çevresinden mesaj verebilir. Yedinci evindeki geri hareketli Merkür ayın başında uykuda dalgınlık yaratabilir; ay ortasından itibaren ileri harekete dönünce düzen toparlanıyor. Akrep Yeniayı böbrek ve sıvı dengesini önemsemen için bir hatırlatma. Altıncı evinde ileri hareketine dönen Venüs günlük rutinde beslenme alışkanlığını yeniden kurmana yardım ediyor. Dördüncü evi üzerinde Mars ve Jüpiter iştahı kabartabilir, tabağını küçük tut. On ikinci evde konuşlanan Satürn ve Neptün yorgunluk ve içe çekilme duygusu verebilir. Ay sonunda Güneş Yay'a geçerken bağırsak ve alt karın bölgesinde hassasiyet hissedebilirsin. Her gün kısa bir yürüyüş yap. Gün içinde sesini fazla yorma ve akşamları omuzlarını sıcak bir duşla gevşet. Bol su içmek de iyi gelir.

Gelecek ay görüşmek üzere sağlıkla kal…