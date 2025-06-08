9 Haziran Pazartesi Boğa Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün dilinin ucuna gelen her kelimeyi kontrol etmen gerekebilir. Mars'ın enerjik etkisi altında, duygularını doğrudan ifade etme isteğin artabilir. Belki de sevdiğin kişiye karşı hislerini açıkça ifade etmek, uzun zamandır içinde tuttuğun duyguları dışa vurmak isteyebilirsin. Ancak, bu durumda bile kelimelerini özenle seçmeye çalış.

Mars'ın dürtüsel enerjisi, düşünmeden konuşmana neden olabilir. Bu nedenle, sözlerinin sivriliğini törpülemek, daha yumuşak ifadeler kullanmak senin yararına olacaktır. Unutma ki bazen söylediğimiz bir kelime, karşımızdakini derinden yaralayabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…