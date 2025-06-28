29 Haziran Pazar Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün iç dünyanda fırtınalar kopabilir. Zihnini meşgul eden düşünceleri ifade etmekte zorlanabilirsin. Haftanın son gününü huzurlu bir şekilde geçirmek isterken, işle ilgili düşüncelerini bir türlü aklından atamayabilirsin.

Tam da bu noktada otorite figürleriyle karşı karşıya gelme riskinin olduğu bugün, güç mücadelesine girmemek için stratejik düşünme yeteneğini kullanman gerekebilir. Unutma ki her zaman olduğu gibi bugün de sakinliğini korumak ve işlerini huzur içinde yürütmek senin elinde. Bu sürecin üstesinden gelirsen yeni başlangıçlar da yapacaksın, kendine güven!

Aşk hayatında ise, duygusal anlamda derinlere dalmaya hazır hissedebilirsin. Ancak, partnerinin aynı derinlikte olmaması durumunda içsel bir çatışma yaşayabilirsin. Bugün, partnerinin gerçek niyetlerini sorgulama ve gizli kalan duyguları fark etme günü olabilir. Eğer iç sesin sana bir şeyler söylüyorsa, onu dinlemekte fayda var. Sezgilerin de. seni yanıltmayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…