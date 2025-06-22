23 Haziran Pazartesi Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün iş hayatında bazı hayallerin ve beklentilerin gerçeklerle pek uyuşmayabileceğini fark edebilirsin. Gökyüzündeki Güneş ile Neptün karesinin etkisi altında olduğun bugün, yanlış anlaşılmaları ve belirsiz mesajları beraberinde getirebilir.

Tam da bu noktada bir süredir tamamlanmayı bekleyen bir projen ya da almak üzere olduğun kararında tereddüte düşebilirsin. Çünkü istediklerini elde edemediğini hissedebilirsin. İşte bu noktada derin bir nefes almalı, fevri kararlar almadan önce biraz dinlenmelisin. Belki de iç sesinin sana yol göstermesine izin vermelisin!

Aşk hayatına gelince, eğer sevdiğin kişiyle aranda mesafe varsa, bu durum duygusal bir sis perdesi oluşturabilir. Ne hissettiğini biliyor olman ama ifade edemiyor olman, bu sis perdesini daha da kalınlaştırabilir. Ancak bugün illa bir şeyler konuşmak zorunda değilsin. Bazen sessizlik de, konuşmaktan daha çok yakınlaştırır. Unutma, her şeyin bir zamanı var ve belki de bugün sadece sessizce hissetmenin zamanıdır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…