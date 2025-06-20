21 Haziran Cumartesi Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün cüzdanını sıkı tutman gerekebilir. Özellikle ortaklaşa yapılan finansal anlaşmalarda, belki de bir arkadaşınla birlikte bir yatırım yapmayı düşündüğün bir durumda, fazla iyi niyetli olman seni gerçekçilikten uzaklaştırabilir. Neptün'ün retrosu süresince belki de elini ayağını bağlayan, karar veremeyip sürekli ertelediğin bir maddi konu var. Bugün, bu konuyu tekrar masaya yatırman ve üzerinde düşünmen gerekebilir.

Aşk hayatında ise, başını döndüren o kişi hakkında bir durup düşünmen gerekebilir. Belki de onu idealize etmiş, gerçeklerden kaçmış olabilirsin. Bugün, bu durumla yüzleşmek sana cesaret gerektirebilir ama unutma, bu senin uzun vadede iç huzurunu sağlayacak. Belki de onunla ilgili bazı şeyleri görmek istememiş olabilirsin, belki de bazı şeyler gözünden kaçmış olabilir.

Tabii bugün hislerinle yüzleşmek, onları kabul etmek senin için en doğru adım olacaktır. Bu arada aşkın sesine de kulak ver. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…