27 Mayıs Salı Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün Merkür ile Plüton'un oluşturduğu güçlü üçgen, kariyerinde derin izler bırakacak konuşmalar ve etkileyici sunumlara işaret ediyor. İş hayatında etkin bir dil kullanmanı ve etrafındakileri etkilemeni sağlayacak bu enerjiyi iyi değerlendirmen ise bir hayli önemli.

Zira, İkizler burcunda gerçekleşen Yeni Ay, maddi kazançlarını bir kenara bırakıp kariyerini mercek altına almanı sağlıyor. Yeni bir projeye başlama veya yeni bir teklif alma ihtimali, adeta kalbinin hızla atmasına neden olabilir. Bu yeni durum, uzun vadede prestij kazandırabilir ve kariyer basamaklarını hızla tırmanmanı sağlayabilir. Tabii para da kazandırabilir!

Aşk hayatına geldiğimizde ise, değer verdiğin bir kişiye karşı bakış açını değiştirecek bir farkındalık yaşayabilirsin. İçinde sessizce büyüyen duygular bugün kelimelere dökülebilir ve bu kişiye olan hislerini ifade etme fırsatı bulabilirsin. Özellikle geçmişten tanıdığın ve bir süredir görüşmediğin bir kişiyle yeniden bağ kurma ihtimalin oldukça yüksek. Galiba aşk için arkana bakma zamanı! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...