18 Haziran Çarşamba Boğa Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün senin için Neptün'ün büyülü etkisi altında, romantizm rüzgarları esiyor. Kalbinde, adeta bir aşk filmi senaryosu yazmaya başladığını hissedebilirsin. Belki de bu senaryonun başrolünde yer alacak kişi, hayal gücünün derinliklerinden bir karakter olabilir. Ancak, bu noktada biraz durup düşünmen gerekiyor. Bu romantik senaryonun başrolündeki kişi gerçek hayatta var mı, yok mu? Belki de hayatındaki kişiye fazla misyon yüklüyorsundur!

Elbette, romantizm hayatın en güzel yanlarından biri ve biraz hayal kurmak her zaman iyidir. Ancak, bugün fazlasıyla romantik olman, gözlerini gerçeklerden uzaklaştırabilir.

Bu yüzden bugün en önemli olan şey, duygularını ve mantığını dengede tutmak olacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…