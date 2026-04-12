Sevgili Boğa, bu hafta senin için hayatta nerede durduğunu ve kimlerin seni desteklediğini netleştirme haftası. Haftaya başlarken Mars ve Neptün etkisiyle bazı dostluklarda hayal kırıklığı yaşama riskin var, insanların niyetlerini iyi analiz etmelisin. Salı gününden itibaren başlayan Koç yoğunluğu, seni kariyerinde veya toplum önündeki duruşunda daha iddialı bir pozisyona getirebilir. Artık sadece izlemek yerine, masada söz sahibi olmak isteyeceksin.

Cuma günü gerçekleşecek Yeni Ay ile birlikte ise hayatının genel gidişatını etkileyecek önemli bir sorumluluk alabilir veya otorite figürlerinden gelecek bir teklidle güçlenebilirsin. Zira aynı anda Venüs ve Jüpiter’in şanslı enerjisi de emeklerinin karşılığını maddi bir artış veya bir terfi olarak almanı sağlayabilir. Şimdi kendi kurallarını koyacak ve profesyonel anlamda ciddiye alınacaksın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bu hafta güven ve prestij bir arada. Bekar bir Boğa burcuysan, başarısıyla veya olgun tavırlarıyla dikkat çeken birinden bir adım gelebilir. Tabii eğer ilişkin varsa, partnerinle birlikte gelecek hedefleri üzerine ciddi bir konuşma yapmak ve birbirinize olan aidiyetinizi perçinlemek aranızdaki bağı olgunlaştıracak. Birbirinizin en büyük destekçisi olduğunuzu göreceksin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…