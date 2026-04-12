13 Nisan - 19 Nisan Boğa Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

13 - 19 Nisan 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
12.04.2026 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 13 Nisan - 19 Nisan haftası Boğa ve yükselen Boğa burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 13 Nisan - 19 Nisan haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta iş hayatında nerede durduğunu ve kimlerin senin yanında saf tuttuğunu netleştirmen gereken bir süreçtesin. Haftaya başlarken Mars ve Neptün’ün etkisiyle bazı profesyonel dostluklarda veya iş birliklerinde hayal kırıklığı yaşama riskin var; bu yüzden insanların niyetlerini soğukkanlılıkla analiz etmelisin. Salı gününden itibaren başlayan Koç yoğunluğu, kariyerinde veya toplum önündeki duruşunda çok daha iddialı bir pozisyona taşıyacak seni. Artık sadece olayları izlemekle yetinmeyecek, masada asıl söz sahibi olmak için hamle yapacaksın.

Cuma günü gerçekleşecek Yeni Ay, sana kariyerinin genel gidişatını kökten etkileyecek önemli bir sorumluluk veya otorite figürlerinden gelecek prestijli bir teklif getirebilir. Venüs ve Jüpiter’in sunduğu şanslı enerji sayesinde, geçmişteki emeklerinin karşılığını maddi bir artış veya bir terfi olarak alabilirsin. Kendi kurallarını koymak ve profesyonel dünyada ciddiye alınmak, bu haftanın senin için asıl başarı kriteri olacak. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Boğa Burcu Yorumu

Aylık Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Boğa Burcu Yorumu

Yıllık Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Boğa Burcu Yorumu

