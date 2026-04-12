Sevgili Boğa, bu hafta iş hayatında nerede durduğunu ve kimlerin senin yanında saf tuttuğunu netleştirmen gereken bir süreçtesin. Haftaya başlarken Mars ve Neptün’ün etkisiyle bazı profesyonel dostluklarda veya iş birliklerinde hayal kırıklığı yaşama riskin var; bu yüzden insanların niyetlerini soğukkanlılıkla analiz etmelisin. Salı gününden itibaren başlayan Koç yoğunluğu, kariyerinde veya toplum önündeki duruşunda çok daha iddialı bir pozisyona taşıyacak seni. Artık sadece olayları izlemekle yetinmeyecek, masada asıl söz sahibi olmak için hamle yapacaksın.

Cuma günü gerçekleşecek Yeni Ay, sana kariyerinin genel gidişatını kökten etkileyecek önemli bir sorumluluk veya otorite figürlerinden gelecek prestijli bir teklif getirebilir. Venüs ve Jüpiter’in sunduğu şanslı enerji sayesinde, geçmişteki emeklerinin karşılığını maddi bir artış veya bir terfi olarak alabilirsin. Kendi kurallarını koymak ve profesyonel dünyada ciddiye alınmak, bu haftanın senin için asıl başarı kriteri olacak. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…