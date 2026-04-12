Sevgili Boğa, bu hafta aşk hayatında prestij, saygınlık ve güven bir arada. Haftaya başlarken Mars ve Neptün etkisiyle bazı hayal kırıklıkları yaşasan da Salıdan itibaren Koç enerjisi seni ilişkinde çok daha kararlı kılacak. Bekar bir Boğa burcuysan, duruşuyla ve başarılarıyla dikkat çeken, toplum önünde takdir gören birinden beklemediğin bir adım gelebilir.

Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle birlikte gelecek hedefleri üzerine ciddi ve yapıcı bir konuşma yapma vaktin geldi. Birbirinize olan aidiyetinizi perçinleyecek kararlar alabilir, ilişkinizi daha resmi bir boyuta taşımak için cesaret bulabilirsiniz. Cuma günü gerçekleşecek Yeni Ay ise aşkta kalıcılığı temsil eden bir kapı aralıyor. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…