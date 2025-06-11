12 Haziran Perşembe Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün gökyüzü senin için biraz hareketli olabilir. Özellikle finansal konular söz konusu olduğunda, Merkür ile Satürn arasındaki kare açının da etkisi devreye girebilir! Ancak unutma ki senin sağlam zeminin ve güçlü duruşun bu tür sarsıntıları kolayca atlatabilir. Belki de bir borçla ya da bir yatırım kararıyla ilgili gerçeklerle yüzleşme zamanı gelmiştir.

Tam da bu noktada kendine dürüst ol ve gerçeklerle yüzleşmekten çekinme. Bu durum, öz disiplininin sınanacağı bir dönem olabilir. Üstelik, geçmişte yaptığın bir mali hata tekrar gündeme gelebilir. Tabii bu seni korkutmasın.

Aşk hayatında ise, bugün güven ve açıklığın önemini daha çok hissedeceksin. Kalbini açtığın kişi belki de senden duygusal bir konuşma yerine, somut planlar ve geleceğe yönelik adımlar duymak isteyebilir. Duygularını kontrol etmeye çalışırken, içinden geçenleri söylemekten çekinme. Unutma, gerçek duygularını paylaşmanın gücü, her zaman daha güçlü bir bağ oluşturur. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…