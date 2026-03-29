Sevgili Başak, bu hafta iş hayatında bazı dikkate değer gelişmeler var. Venüs'ün Boğa burcuna geçişiyle birlikte, uzun zamandır üzerinde çalıştığın ve kendini geliştirdiğin konular, artık maddi manada da geri dönüşler sağlamaya başlıyor. Belki yeni bir dil öğreniyorsun, belki de yeni bir yetenek kazanıyorsun, hangi alanda olursa olsun, bu hafta öğrendiğin bir şey senin için yeni bir kapı açabilir. Bu süreçte, hedeflerini belirlerken uzun vadeli düşünmenin önemini unutma.

Hafta sonuna doğru ise Ay ile Mars'ın karşıtlığının etkisiyle birlikte hayatında hızlı bir tempo artışı yaşanabilir. Bu durum, detaylı analizler yerine ani ve acele kararlar almaya itebilir seni. Ancak bu noktada sakinliğini korumak, detaylar yerine büyük resme odaklanarak daha fazlasını istemek önünü açabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelecek olursak, Ay ile Uranüs'ün kavuşumu seni beklenmedik ve heyecan verici bir sürprizle karşı karşıya bırakabilir. Bekar bir Başak burcuysan, bu hafta tamamen beklenmedik bir tanışma yaşayabilirsin. Bu, belki de hayatının aşkı olabilir. Planlı buluşmalar, sınırlar ve kuralları unut. Aşk tesadüfleri sever ve şimdi sen de bunu çok daha yakından tecrübe edebilirsin. İlişkisi olan Başaklar içinse, bu hafta rutinin dışına çıkmak demek. Aşkı rutin kalıplara sığdırmaya çalışma, zira kalbinde çok daha fazlası var. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…