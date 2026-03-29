Sevgili Başak, bu hafta gökyüzünde Ay ile Uranüs'ün kavuşumu gibi heyecan verici bir olay gerçekleşiyor ve bu durum senin için beklenmedik ve kalbini hızlandıracak bir sürprize işaret ediyor.

Eğer bekarsan, bu hafta tamamen beklenmedik bir tanışma yaşayabilirsin. Üstelik bu kişi, hayatının aşkı olabilir ve kalbini çalabilir... Bu yüzden, planlı buluşmalarını, sınırlarını ve kurallarını bir kenara bırak. Aşk, tesadüflerle gelir ve bu hafta sen de bunu çok daha yakından tecrübe edebilirsin.

İlişkisi olan Başak burçlarına gelirsek, bu hafta sizin için rutinin dışına çıkmak anlamına geliyor. Aşkını rutin kalıplara sığdırmaya çalışma, kalbinde çok daha fazlası var. Belki de bu hafta, partnerinle birlikte yeni bir maceraya atılmak, birlikte yeni bir hobi edinmek ya da belki de birlikte seyahate çıkmak gibi rutinin dışına çıkan bir şeyler yapmanın tam zamanı. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…