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Başak Burcu right-white
26 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.10.2026 - 18:01
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Bugün Başak ve yükselen Başak burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 26 Ekim Pazartesi günü Başak ve yükselen Başak burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 26 Ekim Pazartesi günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük para falı

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, Dolunay dokuzuncu evinde doğarken eğitim, yolculuk ve yurt dışı kaynaklı harcamalarda bir kapanış yaşanabilir: bir uçak bileti, bir kurs, bir sertifika sınavı ya da yabancı bir hizmetin ücreti sonuçlanıyor olabilir. Şafakla birlikte Dolunay, hangi planı gerçekten istediğini netleştiriyor. Ay'ın Plüton'la yapacağı kare altıncı evindeki iş düzenini sorgulatabilir; fazla mesai yazdıysan ödemesini kayıt altına al. Venüs ikinci evinde geri giderken emeğinin karşılığını yeniden düşünmek seni yormasın, rakamları bir tabloya yazman yeter. Merkür geriye giderken iade ve iptal koşullarını sormadan ödeme yapma. Gün sonunda gelen bir indirim mesajını okumadan silmek de bütçene iyi gelir. Küçük bir yedek bütçe ayırmak sürprizlere karşı seni korur, ilk adım olarak aylık ortalamanı çıkar.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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