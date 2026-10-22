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Başak Burcu right-white
23 Ekim 2026, Günlük Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.10.2026 - 18:01
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Bugün Başak ve yükselen Başak burçlarının finansal kararlarının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini dikkatle ele aldık. Hazır olun, bugün paranızı yönetirken neler yapmanız gerektiğini söylüyoruz. İş hayatı, kariyer hedefleri ve eğitim alanlarında atacağınız adımlar size ne kazandıracak? 23 Ekim Cuma günü Başak ve yükselen Başak burçları para mı kazanacak, yoksa para mı kaybedecek? 

Peki günlük burç yorumlarına göre 23 Ekim Cuma günü para kazanmak için ne yapmalısınız?

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük para falı

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, günün ilk saatlerinde kurulan Ay Merkür üçgeni sana güne berrak bir zihinle başlama şansı veriyor; ertelediğin bir hesabı, makbuzu ya da vergi formunu öğleden önce bitirmek için bu fırsatı kullan. Güneş yazışma ve ulaşım alanına geçerken küçük harcamalarda dikkat gerekiyor. Merkür yarın geri gidecek ve tutar, tarih, IBAN gibi küçük ayrıntılarda karışıklığa neden olabilir; mesaj gönderdikten sonra tekrar oku. Eski bir fiyat tartışması retro Venüs yüzünden yeniden açılabilir. Akşamüstü kısa bir fatura taraması yapıp gereksiz aboneliklerini kapatmak seni rahatlatır. Yol ve telefon giderlerini bir listede topla. Maaş yatış gününü ve fatura son tarihlerini yan yana yazmak nakit akışını görmeni sağlar. Beklenmedik bir gider için hesabında biraz esneklik bırak.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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