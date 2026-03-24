Sevgili Başak, bugün iş dünyasında ortaklıkların ve iş birliklerinin adeta bir çıkmaz sokakta, bir labirentte gibi hissettirdiği bir dönemden geçiyoruz. Bu dönem, iş birliğinin temellerinin ne kadar sağlam atıldığını, ortaklıkların ne kadar uyumlu ve sorunsuz olduğunu adeta bir büyüteç altına alıyor. Güneş ile Satürn'ün kozmik dansında, gerçeklerin acımasızca ortaya dökülmesi veya ortaklıkların sağlamlığını adeta bir sertifikasyon testine tabi tutması, doğru kişilerle iş yapman konusunda seni destekliyor.

Tam da bu kritik dönemde ya daha sağlam ve dayanıklı bir iş birliği oluşturuyorsun, adeta bir kale inşa ediyorsun... Ya da belki de iş ortaklığının sonunu düşünüyorsun, bir gemiyi batırmayı planlıyorsun. Tabii ki bu karar vermek kolay olmayabilir, adeta bir dağın zirvesine tırmanmayı gerektirebilir ama bu adımı atmak kaçınılmaz ve gerekli. Üstelik doğru zamanda doğru kişilerle olmak sana düşündüğünden çok daha fazlasını kazandıracak. Hem maddi hem manevi anlamda güçlenecek, özgürleşeceksin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…