Sevgili Başak, bu hafta sağlığında özellikle boşaltım sistemi ve üreme yolları hassaslaşabilir. Haftaya başlarken Mars ile Neptün etkisiyle enfeksiyonlara karşı daha açık olabilirsin, günlük su tüketimini artırman bu süreci kolaylaştıracaktır. Koç burcuna geçen yoğun enerji, vücudundaki toksinleri yakıp yıkacak bir güç veriyor.

Cuma günkü Yeni Ay ise uzun süredir ertelediğin bir tedavi süreci veya diş sağlığı gibi konular için adım atmanı sağlayabilir. Kendi bedenini profesyonel bir destekle yeniden yapılandıracağın bir haftadasın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…