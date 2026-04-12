Sevgili Başak, bu hafta içindeki yaratıcı enerjiyi serbest bırakma ve hayatın keyifli yanlarına odaklanma sırası sende. Haftaya Mars ve Neptün kavuşumunun etkisiyle biraz dalgın başlayabilirsin ama bu enerji aynı zamanda sana ilham da verecek. Salı gününden itibaren Koç yoğunluğuyla birlikte öz güvenin de artıyor. Artık sadece mükemmeli aramıyor, anı yaşıyorsun. İşte şimdi kendini ifade etmek ve ortaya bir eser çıkarmak için gereken cesareti bulacaksın.

Cuma günkü Yeni Ay, sana yeteneklerini sergileyebileceğin bir fırsat veya yeni bir başlangıç sunuyor. Venüs ve burcunla uyumlu Jüpiter’i etkileşimi, girdiğin ortamlarda dikkat çekmeni ve beklemediğin bir şansla karşılaşmanı sağlayacak. Sıkı dur, şimdi hayat senin için bir kutlamaya dönüşüyor. Yeteneklerinin farkına vardığın ansa, başarının da kendiliğinden geldiğini göreceksin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bu hafta heyecan verici bir tempo var. Bekar bir Başak burcuysan, bir anda yoğun bir çekim hissedeceğin o kişiyle karşılaşabilirsin. Öte yandan eğer bir ilişkin varsa, partnerinle birlikte hayattan keyif almak, gülmek ve birbirinizi yeniden keşfetmek aradaki bağı tazeleyecek. Aşkın en canlı ve en samimi halini yaşamaya hazır mısın? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…