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30 Temmuz Çarşamba Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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30 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 30 Temmuz Çarşamba günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 30 Temmuz Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün biraz daha bedenine kulak vermen gerekebilir. Ayak bileklerin, baldırların ya da sinir uçların sana belki de bir süredir bazı sinyaller gönderiyor olabilir. Fark etmesi zor olabilir, çünkü genellikle tüm enerjini ve dikkatini zihinsel dünyana yöneltiyorsun. Ancak bugün, bedeninin alt kısmına biraz daha fazla dikkat etmen gerekiyor gibi görünüyor.

Belki de bu durum, sürekli olarak zihinsel dünyanda yaşarken bedeninin alt kısmını unuttuğun anlamına geliyor. Bir yürüyüş yapmayı düşün, belki de çıplak ayakla serin bir çim üzerinde yürümek sana iyi gelebilir.  Kendine bugün biraz daha fazla zaman ayır ve bedenini dinlemeyi unutma! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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