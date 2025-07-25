26 Temmuz Cumartesi Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün gökyüzünün en parlak yıldızı Güneş, büyülü ve mistik gezegen Neptün ile buluşuyor. Bu buluşma ise senin üzerinde oldukça etkileyici bir iz bırakıyor. Yaşanan kozmik buluşma, senin sezgilerini daha da derinleştiriyor ve fiziksel duyarlılığını artırıyor.

Kokular, sesler, hava durumu değişiklikleri... Evet, bugün tüm bunlar seni daha fazla etkileyebilir. Parfüm kokuları, gürültülü ortamlar, hava değişimleri... Hepsi duyarlılığını tetikleyebilir ve seni biraz rahatsız edebilir.

Bu hafta sonu, sadece iç dünyanda değil, çevreni de temizlemeye özen göstermelisin. Çünkü bu hafta sonu için sağlık, hem içsel hem de çevresel temizlik anlamına geliyor senin için. Hafif ve sağlıklı beslenmeye özen göster, bol bol su iç ve lütfen biraz yalnız kal. Bu hafta sonu kendine biraz zaman ayırman ve tek başına kalman, şifanın ve enerjini yeniden toplamanın en iyi yolu olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…