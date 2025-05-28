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29 Mayıs Perşembe Balık Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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29 Mayıs 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 29 Mayıs Perşembe günü Balık ve yükselen Balık burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 29 Mayıs Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün kendini suyun derinliklerinde bulabilirsin... Hayır, hayır yanlış okumuyorsun! Bugün, su dengeni korumak senin için hayati bir önem taşıyor. Ay ve Jüpiter'in etkileşiminden kaynaklanan enerji, hem bedensel hem de ruhsal bir arınma ihtiyacın olduğunu gösteriyor.

Bir Balık burcu olarak, su elementi doğanda var ve bu nedenle su tüketiminin önemini biliyorsun. Ancak bugün, sadece su içmekle kalmayıp detoks etkisi yaratacak gıdaları da tüketmen son derece faydalı olacak. Ayrıca hafiflemek ve negatif enerjilerden de arınmak için suya girmeyi de bir düşün deriz. Deniz bu konuda içinde barındırdığı iyotla birlikte müthiş bir mucize kaynağı olacaktır. Tabii ılık bir duş da iyi gelir! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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