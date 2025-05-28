29 Mayıs Perşembe Balık Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Balık, gökyüzünden gelen enerjiler bugün seni biraz daha maddi konulara yönlendirecek gibi görünüyor. Kariyerinle ilgili düşünceler, hedefler ve planlar bir yana, bugün finansal durumunu gözden geçirmenin tam sırası.

Satürn'ün etkisi altında geçireceğin bu gün, tutumlu bir tavır sergilemen için ideal bir zaman. Belki biraz tasarruf yapmayı düşünmelisin.

Özellikle aileyle ilgili ortak harcamalar konusunda dikkatli olman gerekiyor. Bu konuda dengeyi sağlamak, hem aile ilişkilerini güçlendirecek hem de maddi durumunu daha iyi yönetmene yardımcı olacak. Belki bir aile toplantısı düzenleyip ortak harcamaları herkes için nasıl daha verimli hale getirebileceğine odaklanabilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…