23 Mayıs Cuma Balık Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün seninle maddi konular üzerinde biraz durmak ve bu konuda sana bazı önerilerde bulunmak istiyoruz. Senin kalbinin ne kadar büyük olduğunu, sevdiklerine karşı ne kadar cömert davrandığını biliyoruz. Ancak, bugün sana biraz da kendini düşünmen gerektiğini hatırlatmak istiyoruz.

Mesela, kendini sevdiğin kadar, cüzdanını da sevmenin zamanı geldi. Özellikle Mayıs ayı boyunca, maddi kaynaklarını koruman gerektiğini unutmamalısın. Ailen ve sevdiklerin için her zaman elini cömertçe açıyorsun, bu ne kadar güzel bir özellik olsa da, aile bireylerine yönelik harcamalarında biraz daha dikkatli olman gerekebilir.

Biliyoruz, sevgi paylaştıkça çoğalır, ancak maalesef bütçe aynı şekilde çoğalmıyor. Bu yüzden, geleceğini garanti altına almayı düşünerek bir yol haritası çizmeli ve ekonomik anlamda kendini rahatlatmalısın. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…