28 Nisan - 4 Mayıs Balık Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta enerji dolu bir hafta olacak. Ancak bu enerjinin yüksekliği, hassas yapını biraz zorlayabilir. Bu durum, özellikle kaslarında ve başında ağrılara neden olabilir.

Hem fiziksel hem de zihinsel sağlığını korumak için, kendine biraz daha fazla zaman ayırmalısın. Belki biraz meditasyon yapabilir, belki de sevdiğin bir kitabı okuyabilirsin. Kendini rahatlatmanın ve enerjini dengede tutmanın yollarını bulmalısın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal...