24 Mayıs Cumartesi Balık Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Balık, bu hafta sonu seni neyin beklediğini merak ediyor musun? Güneş ile Plüton'un kusursuz bir üçgen oluşturduğu bu hafta sonu, sosyal çevrende adeta bir kraliçe ya da kral gibi parıldayacaksın. Bu güçlü konum, sana hayatının her alanında kendini daha güçlü ve emin hissetmeni sağlayacak. Kendine olan güvenin artacak, adeta etrafındakilere enerjini yansıtacaksın.

İşte tam da bu noktada Cumartesi, partnerinle birlikte hayallerini gerçeğe dönüştürme enerjisiyle dolu bir sabaha uyanacaksın. Belki de uzun zamandır aklında olan bir tatil planını hayata geçirebilir, yeni bir ev arayışına girebilir ya da belki de bir evcil hayvan sahiplenme hayalin gerçek olabilir. Bu enerji dolu gün, hayallerini gerçeğe dönüştürme konusunda ilk adımları atman için mükemmel bir fırsat olacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…