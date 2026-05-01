Sevgili Balık, bugün Merkür ile Neptün'ün pozitif açısı kariyerinde detaylara yoğunlaşmana neden olsa da bahsi geçen ayrıntıların oldukça bulanık olduğunu fark edeceksin. Çözmeye çalıştıkça karmaşanın arttığını hissettiğin bu süreçte, her şeyi tamamen akışına bırakmak en sağlıklı yöntem olacaktır. Profesyonel alanda sisli tablonun kendiliğinden dağılmasını beklemek zihnini ferahlatacaktır.

İş hayatındaki pürüzleri sadece mantıkla halletmeye çalışmak bugün seni gereksiz yere yorabilir. Sadece işini yapmaya odaklanmalı ve sonuçların belirsizliğiyle ilgili endişe duymamalısın. Zamanla her şeyin olması gerektiği gibi şekillendiğini gördüğünde bugünkü sessiz teslimiyetinin değerini anlayacaksın.

Peki ya aşk? Kalbinde netlik aramak ve kesin cevaplar peşinde koşmak yerine sadece akışta kalmayı denemelisin. Eğer bir beraberliğin varsa partnerinle arandaki ilişkiyi zorlamadan sadece anın getirdiği romantizme teslim olmayı denemelisin. Bu aranızdaki aşkı ve sevgiyi güçlendirecektir. Bekarsan duygusal dünyandaki belirsizliklerin yarattığı büyülü atmosferin tadını çıkarırken mantıklı bir açıklama beklememek en iyisi olacaktır. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...