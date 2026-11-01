Sevgili Balık, haftanın ortasında Akrep'te buluşan Güneş ve Merkür dokuzuncu evinde seyahat ya da kurs ücretlerinde eksik bilgi bırakabilir; ödeme yapmadan önce koşulları sor. Altıncı evinde Aslan'daki Mars ve Jüpiter çalışma yükünü ağırlaştırırken ek mesai imkanı da doğuruyor, ücretini baştan konuş. Sekizinci evinde retrodaki Venüs ortak paralarla ve kredilerle ilgili eski bir meseleyi hatırlatıyor; Venüs ve Jüpiter arasındaki uyumlu açı bu meselede rahatlatıcı bir adım getirebilir. İkinci evindeki Satürn ve Neptün ikilisi gelirde belirsizlik hissi verebilir. Birikimini ayrı bir hesapta tut, faturaları tek bir takvimde topla. Ay'ın Başak'ta olduğu günlerde ortaklarla yapılacak ödeme planını netleştirmek kolaylaşıyor. Cüzdanındaki küçük giderleri hafta sonunda toplamak bütçeni netleştirir.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…