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Balık Burcu right-white
12 - 18 Ekim 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.10.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 12 Ekim - 18 Ekim haftası Balık ve yükselen Balık burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 12 Ekim - 18 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Satürn'ün para evinde olması sabırlı ve istikrarlı bir bütçe çizgisini destekliyor; Mars ile Satürn'ün üçgeni iş yerindeki ek bir görevin kazanca dönüşmesine yardımcı olabilir. Haftanın başında Akrep'teki Ay uzak planlar ve eğitim harcamaları üzerine sezgilerini keskinleştiriyor, fiyat araştırması yapmak için güzel bir zaman. Venüs retrosu seyahat, bilet ve evrak işlerinde aksaklık riskini artırıyor, rezervasyon koşullarını önceden okumak ek ücretten kurtarır. Haftanın başında Ay ile Jüpiter'in karesi hesapsız bir harcamaya itebilir. Ay'ın Yay'a geçmesi kariyer evinde görünürlüğünü artırıyor, zam ya da prim konuşmak için uygun bir pencere. Banka bildirimlerini açık tutmak beklenmedik kesintileri erken fark ettirir. Ortak bir hesabın varsa bu hafta sadece bakıp kayıt tutmak yeterli, yeni bir hamle yapma.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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