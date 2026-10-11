Sevgili Balık, Satürn'ün para evinde olması sabırlı ve istikrarlı bir bütçe çizgisini destekliyor; Mars ile Satürn'ün üçgeni iş yerindeki ek bir görevin kazanca dönüşmesine yardımcı olabilir. Haftanın başında Akrep'teki Ay uzak planlar ve eğitim harcamaları üzerine sezgilerini keskinleştiriyor, fiyat araştırması yapmak için güzel bir zaman. Venüs retrosu seyahat, bilet ve evrak işlerinde aksaklık riskini artırıyor, rezervasyon koşullarını önceden okumak ek ücretten kurtarır. Haftanın başında Ay ile Jüpiter'in karesi hesapsız bir harcamaya itebilir. Ay'ın Yay'a geçmesi kariyer evinde görünürlüğünü artırıyor, zam ya da prim konuşmak için uygun bir pencere. Banka bildirimlerini açık tutmak beklenmedik kesintileri erken fark ettirir. Ortak bir hesabın varsa bu hafta sadece bakıp kayıt tutmak yeterli, yeni bir hamle yapma.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…