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Koç Burcu right-white
12 - 18 Ekim 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.10.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 12 Ekim - 18 Ekim haftası Koç ve yükselen Koç burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 12 Ekim - 18 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, haftanın başında Akrep'teki Ay ortak kaynakları, borç ve alacakları gündeme getiriyor; eski bir ödemeyi ya da paylaşılan bir gideri netleştirmek için bu hafta uygun. Venüs retrosu geçmişten kalma bir mali konuyu yeniden açabilir, sakin ve yazılı bir dille ilerlemek seni korur. Mars ile Satürn'ün üçgeni disiplinli bir bütçe planı kurmak için gerekli sabrı veriyor, haftanın ikinci yarısında gelir gider tablonu yeniden yazmak çok verimli olur. Plüton'un ileri harekete dönmesi arkadaş çevrendeki ortak harcamalarda sorumluluğun kimde olduğunu netleştirir. Büyük bir yatırımı Oğlak İlk Dördün'ünden sonra değerlendirmek daha sağlam. Aylık bir ortak harcama sınırı belirlemek hem seni hem karşındakini rahatlatır. Alacaklı olduğun bir konu varsa nazikçe hatırlatmak için bu hafta uygun.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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