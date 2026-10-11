Sevgili Koç, haftanın başında Akrep'teki Ay ortak kaynakları, borç ve alacakları gündeme getiriyor; eski bir ödemeyi ya da paylaşılan bir gideri netleştirmek için bu hafta uygun. Venüs retrosu geçmişten kalma bir mali konuyu yeniden açabilir, sakin ve yazılı bir dille ilerlemek seni korur. Mars ile Satürn'ün üçgeni disiplinli bir bütçe planı kurmak için gerekli sabrı veriyor, haftanın ikinci yarısında gelir gider tablonu yeniden yazmak çok verimli olur. Plüton'un ileri harekete dönmesi arkadaş çevrendeki ortak harcamalarda sorumluluğun kimde olduğunu netleştirir. Büyük bir yatırımı Oğlak İlk Dördün'ünden sonra değerlendirmek daha sağlam. Aylık bir ortak harcama sınırı belirlemek hem seni hem karşındakini rahatlatır. Alacaklı olduğun bir konu varsa nazikçe hatırlatmak için bu hafta uygun.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…