1 Ağustos Cuma Balık Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün, romantik gezegen Venüs ve hayalperest Neptün'ün oluşturduğu kare açı, seni adeta bir peri masalının içindeymişsin gibi hissettirebilir. Bu durum, hayal dünyanın en derinliklerine dalmanı sağlayabilir. İş hayatında ise içgüdülerin ve sezgilerin bugün daha önce hiç olmadığı kadar coşkulu bir şekilde harekete geçebilir. Ancak unutma, eğer dış dünyaya karşı olan disiplinli duruşunu kaybedersen, işler bir anda karmaşık bir hal alabilir.

Bir projeye aşırı bağlanmanın, o projenin tüm detaylarını tamamen objektif bir şekilde gözlemlemenin önünde bir engel oluşturabileceğini aklından çıkarma. Bu durum, seni hedeflerinden sapmaya, belki de yanlış kararlar almaya itebilir. Görünen o ki bugün, iş hayatında önemli kararlar almak ve beklenmedik ilerlemeler kaydetmek için pek de uygun bir gün değil. Bu yüzden bugünü, hayallerinin peşinden koşmak ve kendini dinlemek için kullanabilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…