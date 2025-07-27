28 Temmuz Pazartesi Balık Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Balık, haftanın ilk günü, seni biraz maddiyatla ilişkili konularla baş başa bırakıyor gibi görünüyor. Paraya dair konular ve öz değer meseleleri üzerine düşünmek için ideal bir gün olacak. Ay ile Mars'ın kavuşumu, maddi konularda hızlı ve belirgin değişikliklerin kapıda olduğunu işaret ediyor. Belki de beklediğin bir zam haberi, ek gelir elde etme fırsatı ya da kendi işinle ilgili yeni bir adım atma olasılığı gün yüzüne çıkabilir.

Bugün, finansal kararlarını içgüdülerine dayanarak verirken, geçmiş deneyimlerini göz ardı etmemen gerektiğini unutma. Geçmişte yaşadığın tecrübeler, bugünkü kararlarında sana rehberlik edecek. Belki de geçmişte yaptığın hatalardan ders çıkararak, bugün daha sağlam adımlar atabilirsin.

Venüs ile Chiron'un açılanması da sana 'artık öz değerini kabul etme' zamanının geldiğini söylüyor. Kendine değer verme zamanı geldi, sevgili okur! Şimdi sadece elde ettiğin kazançları değil, hak ettiğin değeri de hatırlaman gerekiyor. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…