Sevgili Aslan, bugün Güneş ve Uranüs kavuşumu profesyonel hayatında otorite değişimlerini ve yönetimsel hareketlilikleri tetikliyor. Üst pozisyonlarda yaşanabilecek ani boşalmalar veya görev değişimleri, hızlı davranman halinde seni zirveye taşıyabilir. Kariyerindeki liderlik vasıflarını konuşturmak için gereken fırsat bir anda önünde belirebilir.

Finansal anlamda güç kazanmak için rekabet ortamında çevik hareket etmelisin. Otorite figürleriyle kuracağın stratejik iletişim, yeni projelerin yönetimini almanı kolaylaştıracaktır. Profesyonel hırsınla doğru zamanda doğru hamleyi yaparak dikkatleri üzerine çekebilirsin.

Peki ya aşk? Güneş ve Uranüs kavuşumu duygusal ilgiyi yönetme biçiminde bir farkındalık yaratıyor. Partnerinle aranda biraz mesafeye ihtiyaç duyabilirsin. Zira bu mesafe sayesinde ilginin daha çok arttığını fark edebilirsin. Bazen fark edilmek için uzaklaşmak gerekir, değil mi? Tabii bekarsan, gizemli duruşun çevrendekilerin daha fazla dikkatini çekebilir. Tüm gözler sana dönmek üzere! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…