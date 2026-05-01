Sevgili Aslan, bugün Merkür ile Neptün'ün uyumlu açısı kariyerinde önüne gelen fırsatların sadece güzel görünen yüzüne odaklanmana neden olabilir. Bütünsel olarak baktığında kusursuz görünen bir fikrin içindeki boşlukları fark etmen şimdilik güçleşiyor. Profesyonel kararlar alırken sadece dış parıltıya değil bahsi geçen yapının temelindeki eksikliklere de dikkat kesilmelisin.

Mesleki alanda her şeyin yolunda olduğu hissi sana büyük bir moral verse de detayları incelemeyi ihmal etmemelisin. Güzel bir sunumun arkasındaki teknik hataları görmek için biraz daha derinlemesine analiz yapman gerekebilir. Hayallerini somut adımlarla desteklediğinde gerçek başarı şansın çok daha artacaktır.

Peki ya aşk? Birine dair algının tamamen değişebileceği ve her şeyi farklı göreceğin bir süreçtesin. Eğer bir ilişkin varsa partnerini bugüne kadar gördüğünden daha ideal bir pencereden izlemeye başlayabilirsin. Bekarsan karşına çıkan kişiyi gerçek kimliğinden bağımsız olarak zihninde bambaşka bir kahraman gibi kurgulama riskine karşı uyanık olmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...