4 Mayıs - 10 Mayıs Aslan Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

4 - 10 Mayıs 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
03.05.2026 - 18:01

Aslan ve yükselen Aslan burçlarının aşkla imtihanını ve 4 Mayıs - 10 Mayıs haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Aslan ve yükselen Aslan burçlarının 4 Mayıs - 10 Mayıs haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, haftanın duygusal gündemi Venüs ve Jüpiter etkisiyle hafif flörtlerden ziyade ciddiyet ve sorumluluk temalarıyla örülüyor. Kalıcı ve sağlam bir temel inşa etme arzusu, seni yüzeysel paylaşımlardan uzaklaştıracaktır. Hafta ortasındaki Güneş ve Uranüs kavuşumu kariyer yönünü değiştirirken duygusal olgunluğun ön planda olduğu bu süreçte kararların her zamankinden daha net ve ağırbaşlı görünüyor.

Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle geleceğe dair ciddi planlar yapmak aradaki bağı tazelerken güveni artırıyor. Gelecek vizyonunuzun örtüştüğünü görmek içini rahatlatacaktır. Henüz bir ilişkin yoksa, tanışacağın kişinin disiplinli ve dik duruşu seni derinden etkileyebilir. Hafta sonu Merkür’ün Boğa burcuna geçmesiyle beraber kazançlı çıkacağın duygusal bağlar netleşecek ve geçici heyecanlar yerine güven veren bir liman arayışına girmek isteyeceksin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

