4 Mayıs Pazar Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün iş hayatında ya da eğitim yolculuğunda kendi sınırlarını aşmaya yönelik cesaretle dolacaksın. Belki uzun zamandır üzerinde düşündüğün bir projeye başlama kararı alacaksın. Belki de bir sınav için ekstra çalışma saatleri ayırma konusunda kendini motive ederek başarıyı kucaklayacaksın. Bu cesur adımlar ise aynı zamanda seni bazı yeni sorumluluklarla da baş başa bırakabilir.

Tam da bu noktada hayalini gerçeğe dönüştürmeni sağlayacak projeye başlarken birtakım maddi yükümlülüklerin olabilir. Paranı ve belki de yatırımcıların finansal desteklerini kullanarak attığın adımlarda dikkatli olman gerekebilir. Doğru riskler alarak süreci dikkatle kontrol etmeli, kazanmak için aceleci davranmamalısın.

Hadi biraz da aşktan söz edelim! Haftanın son günü iç dünyan ile baş başa kaldığın anlarda gizli kalmış sırlar ortaya çıkabilir. Bu sır, ilişkindeki bazı sorunları çözmene yardımcı olabilir ve belirsizlikleri ortadan kaldırabilir. Geçmişin gölgelerini ortadan kaldırmak için sırlarını da ardında bırakman önemli. Önce kendine itiraf et, ardından düğümlerin çözülmesi için partnerinle yüzleş ya da sırları tamamen ardında bırak! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...