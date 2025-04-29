30 Nisan Çarşamba Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, eğitim hayatında yeni bir sayfa açmayı düşünüyorsan tam zamanı! Venüs'ün enerjik Koç burcuna geçişiyle birlikte, eğitim konusundaki motivasyonunun zirveye çıktığını hissedebilirsin. Belki de yeni bir dil öğrenmek ya da uzun zamandır ertelediğin bir yüksek lisans programına başlamak üzeresin. Kim bilir, belki de öğretmenlik gibi kutsal bir mesleğe adım atma zamanı da geldi.

O zaman sana bir de sır verelim, kürsüde olmak sana çok yakışıyor! Doğuştan bir eğitimci, konuşmacı ya da bilim insanısın desek yeridir. Yani bu fırsatı kaçırmaman da bu yüzden önemli. Kim olduğunu, neler yapabildiğini göstermenin zamanı geldi. Artık ortaya çıksan iyi edersin.

Aşk hayatına gelirsek, kalbindeki kırılganlıkları bir kenara bırakıp, cesurca 'ben buradayım' demenin de tam zamanı. Venüs'ün Koç burcuna geçişi, aşk hayatında cesur adımlar atman için sana ilham verebilir. Belki de uzun zamandır gözünü alamadığın o kişiye duygularını açma vakti gelmiştir. Ya da mevcut ilişkini bir üst seviyeye taşımalısındır. Unutma, aşk seni sahneye çağırıyor ve senin de bu çağrıya yanıt verme zamanın geldi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...