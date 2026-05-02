Sevgili Aslan, bugün beklediğin romantik ilginin eksikliği kalbinde bir miktar burukluk yaratabilir. İlginin odağında olma arzun karşılanmadığında içine kapanma eğilimi gösterebilirsin. Kendi değerini dışarıdan gelen tepkilerle ölçmemen gerektiğini öğreniyorsun.

Eğer beraberliğin varsa, beklediğin ilgi gelmeyince geri çekilmek isteyebilirsin. Gururunu ön plana çıkarmak yerine duygularını dürüstçe ifade etmek bağdaki pürüzleri giderebilir. Partnerine alan tanımak aranızdaki çekimi tekrar canlandırabilir. Tabii eğer bekarsan, karşı taraftan beklediğin sinyalleri alamamak moralini bozabilir. Kendi değerini başkasının ilgisine endekslemek yerine içindeki ışığı parlatmaya odaklanmalısın. Doğru insan senin görkemini fark edecek ve çaba göstermene gerek kalmadan hayatına dahil olacaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...