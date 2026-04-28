Sevgili Aslan, bugün duygusal bir kopuş yaşamak yerine, sadece mesafe koyarak mevcut durumu anlama ve analiz etme süreci içindesin. Çekim gücün artarken bu kez sessiz bir etki bırakmayı tercih ederek insanların ruhunda derin izler bırakıyorsun.

Eğer bir birlikteliğin varsa, bir adım geriye çekilmek partnerinin sana karşı olan çabasını görmene yardımcı olacaktır. Bekar bir Aslan isen, mevcut içe çekilme halin seni kimin gerçekten merak ettiğini ve senin için kimin mücadele verdiğini anlamanı sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…