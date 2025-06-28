29 Haziran Pazar Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün gökyüzünde gerçekleşen Merkür ile Plüton karşıtlığı, hayatına direkt olarak dokunabilir. Özellikle de iş ortaklıkları, anlaşmalar ya da ekip çalışmaları gibi konularda, güç çekişmelerine ve egoların çarpışmasına şahit neden olabilir. Bu durum, haftanın sonunda kendini yorgun ve tükenmiş hissetmene de yol açabilir. Bu nedenle, egonu biraz dinlendirmen ve kendine biraz mola vermen gerekebilir.

Ne dersin belki de işleri biraz akışına bırakmanın zamanı gelmiştir... Oluruna bırakıp hayatın nasıl ilerleyeceğini görmek, başarının anahtarı olabilir. Bu aşamada ortaklarının ve iş arkadaşlarının fikirlerine de odaklan, sana katacağı çok şey olacağına eminiz.

Romantik ilişkilerde ise, kontrol etme ihtiyacının arttığını hissedebilirsin. Partnerinin düşüncelerini ve duygularını çözmeye çalışırken, kıskançlık duygusuna ya da duygusal manipülasyonlara kapılmaman oldukça önemli. Unutma ki güç çekişmeleri ve kontrol etme ihtiyacı yerine, samimiyet ve içtenlik, gerçek aşkın gücüne güç katacaktır. Bu nedenle, ilişkindeki dengeleri korumak ve sevgi bağını güçlendirmek adına, güç savaşını bir kenara bırakmanı tavsiye ederiz. Kendini aşka bırak! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…