23 Haziran Pazartesi Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün profesyonel yaşamında kendini biraz fazla zorlanmış hissedebilirsin. İş yükün aşırı gelebilir veya belki de yönlendirilmelerde bir yanılgı olabilir. İşte böyle zamanlarda, karşındaki kişilerin dürüstlüğü konusunda biraz şüpheci olabilirsin ya da senin iyi niyetli yaklaşımların, diğerlerinin gözünde farklı bir anlam kazanabilir.

İş hayatında kontrolü eline almak ve dengeleri sağlamak istiyorsan, Güneş ile Neptün'ün kozmik açısından güç almalısın. Hızlı başlayan bu hafta boyunca, sezgilerine değil, somut verilere dayanarak hareket etmelisin. Bu sayede iş arkadaşlarınla zorlaşan iletişimine ve omuzlarındaki yüklere rağmen harikalar yaratabilirsin.

Aşk hayatına geldiğimizde ise, içinde biriktirdiğin duyguları ve düşünceleri ifade etmek istemen gayet doğal. Ancak kelimelerin bazen hissettiklerini tam olarak yansıtmadığını unutmamalısın. Bu yüzden, hayal kırıklığına uğramamak ve yanlış anlaşılmamak adına, söylediklerin kadar, bunları ne zaman ve nasıl ifade ettiğine de dikkat etmende yarar var. Doğru zamanda yapılan doğru ifadeler, yanlış anlaşılmaları engeller ve ilişkini daha da güçlendirir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…