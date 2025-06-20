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21 Haziran Cumartesi Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
21 Haziran 2025, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Aslan ve yükselen Aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 21 Haziran Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 21 Haziran Cumartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün iş birliği ve ortaklıklarla ilgili konuları daha duygusal bir perspektiften ele alabilirsin. Belki de geçmişte yaşanmış, fakat üzeri örtbas edilmiş bir durum tekrar hayatına girebilir. Bu durum karşısında kendini savunma moduna geçmek yerine, anlamaya ve çözümlemeye çalışmak, maddi anlamda senin için bir hayli önemli olacaktır. 

Tam da bu noktada Neptün retronun etkisinden kendini koruyabilirsin. Duyguların yerine profesyonel bakış açınla hareket et. Sen geri adım atmadığında karşı tarafın geri çekildiğini ve hakkını alma ihtimalinin arttığını göreceksin. 

Aşk hayatına gelirsek, geçmişte yaşadığın bir durum hâlâ zihninde yer ediyor olabilir. Bu durum, sevdiğin kişinin sana yaptığı bir eylem değil de, belki de iç dünyanda oluşturduğu bir boşluk olabilir. Bu boşluğu doldurmak için dışarıdan bir çözüm aramak yerine, iç sesine kulak vermelisin. Geçmişi ardında bırakıp yeni bir aşka yelken açmanın da zamanı gelmiştir belki de, ne dersin? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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