21 Haziran Cumartesi Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün iş birliği ve ortaklıklarla ilgili konuları daha duygusal bir perspektiften ele alabilirsin. Belki de geçmişte yaşanmış, fakat üzeri örtbas edilmiş bir durum tekrar hayatına girebilir. Bu durum karşısında kendini savunma moduna geçmek yerine, anlamaya ve çözümlemeye çalışmak, maddi anlamda senin için bir hayli önemli olacaktır.

Tam da bu noktada Neptün retronun etkisinden kendini koruyabilirsin. Duyguların yerine profesyonel bakış açınla hareket et. Sen geri adım atmadığında karşı tarafın geri çekildiğini ve hakkını alma ihtimalinin arttığını göreceksin.

Aşk hayatına gelirsek, geçmişte yaşadığın bir durum hâlâ zihninde yer ediyor olabilir. Bu durum, sevdiğin kişinin sana yaptığı bir eylem değil de, belki de iç dünyanda oluşturduğu bir boşluk olabilir. Bu boşluğu doldurmak için dışarıdan bir çözüm aramak yerine, iç sesine kulak vermelisin. Geçmişi ardında bırakıp yeni bir aşka yelken açmanın da zamanı gelmiştir belki de, ne dersin? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…