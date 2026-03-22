Sevgili Aslan, bu hafta senin için oldukça hareketli ve kariyer odaklı geçecek gibi görünüyor. Sahne arkasında dönen oyunları bir kenara bırakıp güç odaklarına doğru ilerlemen gereken bir dönemdesin. Uzun zamandır belki de senin bile fark etmediğin başarılarının, bir otorite figürü tarafından aniden fark edilmesiyle, belki biraz kısıtlayıcı görünen ama aynı zamanda prestijli bir teklif ile karşı karşıya kalabilirsin. Bu noktada önemli bir karar vermen gerekecek: Özgürlüğünü mü korumak istersin, yoksa daha büyük bir sorumlulukla birlikte gelen gücü mü tercih edersin?

Bu hafta kararlarını belirleyecek önemli bir etken de finansal hedeflerin olacak. Özellikle hafta ortasında Güneş ile Plüton'un altmışlık yapması, finansal krizlerini fırsata dönüştürmen için bir yol gösteriyor. Beklenmeyen bir yatırım desteği ya da bir borcun yapılandırılması gibi konular, profesyonel hayatında sana güç katacak. Bu enerji, iş yapış biçimini kökten değiştirecek bir dijital dönüşüm veya teknolojik atılım için gereken sermayeyi de sağlayabilir. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…