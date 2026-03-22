onedio
article/comments-white
article/share-white
23 Mart - 29 Mart Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
23 - 29 Mart 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem Astroloji Editörü
22.03.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Aslan ve yükselen Aslan burçları 23 Mart - 29 Mart haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 23 Mart - 29 Mart haftan nasıl geçecek? Bu hafta Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta kariyerin ve hedeflerinle baş başasın. Bu yüzden sahne arkası oyunlarına son verip güç odaklarıyla yüz yüze gelmeyi tercih edebilirsin. Bir süredir göz ardı edilen başarılarının aniden fark edilmesiyle birlikte, bir otorite figürü tarafından sunulan, biraz kısıtlayıcı görünen ama aynı zamanda prestijli bir teklif ile hedeflerini yeniden gözden geçirebilirsin. Bu durumda, özgürlüğünü mü koruyacaksın, yoksa daha büyük bir sorumlulukla gelen gücü mü tercih edeceksin?

Görünen o ki kararına finansal hedeflerin etki edecek. Özellikle hafta ortasına geldiğimizde Güneş ile Plüton altmışlığı, finansal krizlerini fırsata çevirecek bir yol gösteriyor. Beklenmedik bir yatırım desteği ya da bir borcun yapılandırılması gibi konular, profesyonel hayatında elini güçlendiriyor. İşte bu enerji, iş yapış biçimini kökten değiştirecek bir dijital dönüşüm veya teknolojik atılım için gereken sermayeyi de sağlayabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatına geldiğimizde ise Venüs ile Chiron kavuşumu, senin o güçlü maskenin altında gizlenen kırılgan çocuğu ortaya çıkarıyor... İlişkin varsa, partnerlerine 'ben de yanılabilirim' deme gücünü kendinde bulacaksın. Böylece aranızda bir denge oluşacak ve uyum artacak. Tabii bekarsan, içsel yaralarını sarmış, bilgece bir tavrı olan yabancıdan gelen sessiz ama etkili bir ilgiye karşı kayıtsız kalamayacaksın. Galiba aşk kapıda... Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın