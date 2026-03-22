Sevgili Aslan, bu hafta kariyerin ve hedeflerinle baş başasın. Bu yüzden sahne arkası oyunlarına son verip güç odaklarıyla yüz yüze gelmeyi tercih edebilirsin. Bir süredir göz ardı edilen başarılarının aniden fark edilmesiyle birlikte, bir otorite figürü tarafından sunulan, biraz kısıtlayıcı görünen ama aynı zamanda prestijli bir teklif ile hedeflerini yeniden gözden geçirebilirsin. Bu durumda, özgürlüğünü mü koruyacaksın, yoksa daha büyük bir sorumlulukla gelen gücü mü tercih edeceksin?

Görünen o ki kararına finansal hedeflerin etki edecek. Özellikle hafta ortasına geldiğimizde Güneş ile Plüton altmışlığı, finansal krizlerini fırsata çevirecek bir yol gösteriyor. Beklenmedik bir yatırım desteği ya da bir borcun yapılandırılması gibi konular, profesyonel hayatında elini güçlendiriyor. İşte bu enerji, iş yapış biçimini kökten değiştirecek bir dijital dönüşüm veya teknolojik atılım için gereken sermayeyi de sağlayabilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatına geldiğimizde ise Venüs ile Chiron kavuşumu, senin o güçlü maskenin altında gizlenen kırılgan çocuğu ortaya çıkarıyor... İlişkin varsa, partnerlerine 'ben de yanılabilirim' deme gücünü kendinde bulacaksın. Böylece aranızda bir denge oluşacak ve uyum artacak. Tabii bekarsan, içsel yaralarını sarmış, bilgece bir tavrı olan yabancıdan gelen sessiz ama etkili bir ilgiye karşı kayıtsız kalamayacaksın. Galiba aşk kapıda... Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…