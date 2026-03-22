Sevgili Aslan, bu hafta aşk hayatında bir dönüm noktası yaşayabilirsin. Venüs ve Chiron'un gökyüzünde oluşturduğu kavuşum, senin o çelikten güçlü maskenin altında saklanan hassas ve kırılgan çocuğu dış dünyaya açıyor. Bu hafta, duygusal zırhını bir kenara bırakıp, daha savunmasız bir haliyle sevdiklerine yaklaşıyorsun.

Bir ilişkin varsa, bu hafta partnerine karşı daha açık ve dürüst olman gereken bir dönem. Yanılmaktan korkmadan, hatalarını kabul edebilme cesaretini göstereceksin. Bu durum, ilişkindeki dengeyi sağlamlaştıracak ve aranızdaki uyumu artıracak.

Ama eğer bekarsan, içindeki yaraları sarmış ve hayata bilge bir bakış açısıyla bakan bir yabancının sessiz ama etkili ilgisine karşı kayıtsız kalmayabilirsin. Bu kişi, senin hayatına yeni bir soluk getirebilir ve belki de aşkın kapılarını aralayabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…