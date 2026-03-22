Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 23 Mart - 29 Mart Aslan Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

23 - 29 Mart 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
22.03.2026 - 18:01

Aslan ve yükselen Aslan burçlarının aşkla imtihanını ve 23 Mart - 29 Mart haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Aslan ve yükselen Aslan burçlarının 23 Mart - 29 Mart haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta aşk hayatında bir dönüm noktası yaşayabilirsin. Venüs ve Chiron'un gökyüzünde oluşturduğu kavuşum, senin o çelikten güçlü maskenin altında saklanan hassas ve kırılgan çocuğu dış dünyaya açıyor. Bu hafta, duygusal zırhını bir kenara bırakıp, daha savunmasız bir haliyle sevdiklerine yaklaşıyorsun.

Bir ilişkin varsa, bu hafta partnerine karşı daha açık ve dürüst olman gereken bir dönem. Yanılmaktan korkmadan, hatalarını kabul edebilme cesaretini göstereceksin. Bu durum, ilişkindeki dengeyi sağlamlaştıracak ve aranızdaki uyumu artıracak. 

Ama eğer bekarsan, içindeki yaraları sarmış ve hayata bilge bir bakış açısıyla bakan bir yabancının sessiz ama etkili ilgisine karşı kayıtsız kalmayabilirsin. Bu kişi, senin hayatına yeni bir soluk getirebilir ve belki de aşkın kapılarını aralayabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Günlük Aslan Burcu Yorumu

