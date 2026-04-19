Sevgili Aslan, bu hafta sonu Güneş ve Plüton arasındaki kare açının etkisiyle ekip çalışmasına odaklanman şart! Farklı fikirlerle sınandığın iş ortamında takımın bir parçası olmayı kabul etmeyi düşünmelisin. Bu durum seni, her zamanki başarılarından daha ileriye taşıyacaktır. Üstlerinle arandaki ilişkilerinde esnek bir duruş sergilemek ise mevcut statünü korumanın en akıllıca yolu olacaktır. Şimdi, egonu bir kenara bırakıp kolektif bir hedef için çalıştığında gerçek gücünü hissettireceksin.

Zira, Güneş geçişiyle beraber kariyerinde parladığın ve statünü başarıyla taçlandırdığın bir dönemin kapılarını açabilirsin. Böylece, emek verdiğin işlerin karşılığını almak için başkalarının da desteğine ihtiyacın olduğunu fark edebilirsin. Kendi sınırlarını ekip içinde yeniden tanımladığında statün başarıyla taçlandırabilirsin. Birlikte hareket etmeyi kabul ettiğinde karşına çıkan terfi ya da yetki artışı beklediğin takdiri görmeni sağlayacak. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…