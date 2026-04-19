Sevgili Aslan, bu hafta sonu Güneş ve Plüton arasındaki kare açının etkisiyle ekip çalışmasına odaklanman gereken bir sınav verebilirsin. Farklı fikirlerle sınandığın iş ortamında takımın bir parçası olmayı kabul etmek seni her zamanki başarılarından daha ileriye taşıyacaktır. Üstlerinle olan ilişkilerinde daha esnek bir duruş sergilemek ise mevcut statünü korumanın en akıllıca yolu olarak görünüyor.

Tabii bir de Güneş'in geçişi var! Bu geçiş ile kariyerinde parladığın ve statünü başarıyla taçlandırdığın bir dönemin kapılarını açıyorsun. Emek verdiğin işlerin karşılığını almak için başkalarının da desteğine ihtiyacın olduğunu fark etmek üzeresin. Kendi sınırlarını ekip içinde yeniden tanımladığında statün başarıyla mühürlenecektir. Yeter ki birlikte hareket etmeyi de kabul et!

Peki ya aşk? Yarınlara odaklanıyorsun... Zira, Uranüs hareketiyle beraber özgürlük ihtiyacın ile biriyle bütünleşme isteğin arasında bir denge bulman gerekiyor. İlişkisi olan bir Aslan isen partnerinle ortak bir gelecek planı yapabilirsin artık. Ancak birbirinizin özel alanına saygı duymanız da bu birlikteliğin kalıcığının teminatı olacaktır. Tabii bekar bir Aslan isen mesafeli ama bir o kadar çekici birinin ilgisi seni bağlanma konusunda ciddi bir sınavdan geçirebilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…