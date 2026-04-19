20 Nisan - 26 Nisan Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumu

20 - 26 Nisan 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.04.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Aslan ve yükselen Aslan burçları 20 Nisan - 26 Nisan haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 20 Nisan - 26 Nisan haftan nasıl geçecek? Bu hafta Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta sonu Güneş ve Plüton arasındaki kare açının etkisiyle ekip çalışmasına odaklanman gereken bir sınav verebilirsin. Farklı fikirlerle sınandığın iş ortamında takımın bir parçası olmayı kabul etmek seni her zamanki başarılarından daha ileriye taşıyacaktır. Üstlerinle olan ilişkilerinde daha esnek bir duruş sergilemek ise mevcut statünü korumanın en akıllıca yolu olarak görünüyor.

Tabii bir de Güneş'in geçişi var! Bu geçiş ile kariyerinde parladığın ve statünü başarıyla taçlandırdığın bir dönemin kapılarını açıyorsun. Emek verdiğin işlerin karşılığını almak için başkalarının da desteğine ihtiyacın olduğunu fark etmek üzeresin. Kendi sınırlarını ekip içinde yeniden tanımladığında statün başarıyla mühürlenecektir. Yeter ki birlikte hareket etmeyi de kabul et! 

Peki ya aşk? Yarınlara odaklanıyorsun... Zira, Uranüs hareketiyle beraber özgürlük ihtiyacın ile biriyle bütünleşme isteğin arasında bir denge bulman gerekiyor. İlişkisi olan bir Aslan isen partnerinle ortak bir gelecek planı yapabilirsin artık. Ancak birbirinizin özel alanına saygı duymanız da bu birlikteliğin kalıcığının teminatı olacaktır. Tabii bekar bir Aslan isen mesafeli ama bir o kadar çekici birinin ilgisi seni bağlanma konusunda ciddi bir sınavdan geçirebilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

