Sevgili Aslan, bu hafta özgürlük ihtiyacın ile biriyle bütünleşme isteğin arasında bir denge bulman gereken günlerden geçiyorsun. İlişkisi olan bir Aslan burcu isen partnerinle ortak bir gelecek planı yapabilir ancak bu süreçte birbirinizin özel alanına saygı duymalısınız. Kendi sınırlarını korurken partnerine de nefes alacak alan bıraktığında bağınızın her zamankinden daha sağlam olduğunu göreceksin.

Öte yandan bekar bir Aslan burcu isen mesafeli ama bir o kadar çekici birinin ilgisi seni bağlanma konusunda ciddi bir sınavdan geçirebilir. Aşkta kontrolü elinde tutma isteğini bıraktığında karşına çıkan kişinin gizemli dünyası seni daha çok etkileyebilir. Beklenmedik bir karşılaşma veya sosyal bir ortamda başlayacak derin bir sohbet uzun süredir kapalı tuttuğun kalbini yeniden heyecanlandırabilir. Kendini akışa bırak hadi... Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…