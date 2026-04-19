Sevgili Aslan, bu hafta üzerindeki duygusal yüklerin fiziksel bedenine yansımasıyla beraber mide ve sindirim hassasiyetlerin artabilir. İçselleştirdiğin stresin sindirim sistemini zorlamasına izin vermemeli ve beslenme düzeninde daha hafif gıdalara yönelmelisin. Bedenin sana yavaşlaman gerektiğini hatırlatırken bu sinyalleri ciddiye alarak iş temponu dengelemelisin.

Hafta sonu yaşanacak Güneş ve Plüton karesi etkisiyle ise fiziksel sınırlarını zorlamaktan kaçınmalısın. Kalp ritmini etkileyebilecek aşırı heyecan ve stresten uzak durmak genel sağlığın için büyük önem taşıyor. Bedeninin ihtiyaç duyduğu dinlenme süresini tanıdığında enerjinin daha istikrarlı bir hal aldığını göreceksin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…